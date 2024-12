Este sábado, o FC Porto bateu o Esgueira por 94-83, na oitava jornada da liga de basquetebol.

No lado dos dragões, destaque para a exibição de Devyn Marble, que apontou 23 pontos, sete ressaltos e três assistências. No lado do Esgueira, o norte-americano Brandon Alston apontou 22 pontos, dois ressaltos e três assistências.

Com este resultado, o FC Porto segue em segundo lugar, com 15 pontos, menos um que o líder Benfica.

O Benfica e o Sporting também venceram os respetivos jogos.