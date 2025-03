Uma semana após a revalidação da Taça de Portugal, o FC Porto triunfou na receção ao lanterna vermelha, os madeirenses da Galomar (82-78). Na tarde deste sábado, na 18.ª jornada da fase regular da Liga, os parciais de 23-17, 22-22, 22-18 e 15-21 espelham um encontro no qual os dragões não contaram com minutos para relaxar.

Entre os portistas, Marble foi o elemento mais valioso, com 22 pontos, cinco ressaltos, quatro assistências e dois roubos de bola. Do outro lado, Michael Durr – 18 pontos e dez assistências – foi o mais inconformado.

Assim, o FC Porto iguala provisoriamente o Benfica no topo, com 33 pontos. No calendário dos azuis e brancos segue-se a visita ao Esgueira (7.º), na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, a Galomar segue no 12.º e último lugar, com 20 pontos, a um de zona segura. Na próxima ronda, na tarde de sábado (15h), há receção ao Sporting (3.º).

Vitória e Imortal baralham as contas

Nesta tarde, o Vitória de Guimarães levou a melhor sobre o Galitos Barreiro (5.º), triunfando por 103-93 (30-17, 23-28, 24-13 e 26-35).

Em Albufeira, o Imortal resistiu e venceu o Esgueira, por 90-87 (16-22, 23-27, 24-18 e 27-20).

Assim, a tabela conta com quatro equipas igualadas a 26 pontos: Vit. Guimarães (9.º), Imortal, Esgueira e Oliveirense (6.º e menos um jogo).