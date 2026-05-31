O FC Porto venceu o quarto jogo da meia-final do campeonato de basquetebol frente ao Sporting por 94-86 e garantiu presença na final, que será disputada frente ao Benfica, também à melhor de cinco jogos.

Os dragões entraram a todo gás no encontro e foram somando vários pontos, aproveitando a ineficácia ofensiva por parte do Sporting. Os leões organizaram as linhas e melhoraram a nível defensivo, mas a equipa da casa continuava com a pontaria afinada. Beran, com vários triplos, ajudou os azuis e brancos a cavarem uma vantagem de 14 pontos no fim do primeiro quarto (30-16).

No segundo quarto, o Sporting conseguiu equilibrar e, na frente, afinou a pontaria. A turma de Luís Magalhães mostrou-se num bom plano e reduziu a desvantagem, que chegou a ser de 20 pontos, para dez ao intervalo (57-47).

Ora, se no primeiro tempo o FC Porto entrou bem, o Sporting pagou na mesma moeda à entrada para a segunda parte. Um belo terceiro quarto permitiu aos leões reduzirem a desvantagem tendo, inclusive, chegado ao empate quando o relógio marcava os sete minutos jogados (70-70). O mau momento dos dragões obrigou Fernando Sá a pedir «timeout» para reorganizar as tropas que, ainda com dificuldades, chegaram ao último parcial com uma vantagem de apenas um ponto (76-75).

No quarto e último quarto do encontro, o Sporting entrou motivado e chegou - pela primeira vez no encontro - à vantagem (76-78). Com o passar do tempo, o FC Porto foi capaz de suster os ataques dos leões e provocar estragos nos ataques rápidos. Apesar da má entrada na segunda parte, a equipa da casa conseguiu levar a melhor e vencer o jogo.

Com este resultado o FC Porto leva a melhor nas meias-finais (3-1) e qualifica-se para a final do campeonato de basquetebol onde, recorde-se, vai disputar o título frente ao tetracampeão Benfica.