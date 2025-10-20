Más notícias para o FC Porto! O capitão da equipa de basquetebol, Miguel Queiroz, vai falhar metade da presente temporada devido a lesão, confirmou o Maisfutebol, a notícia avançada pelo Basquetebol Notícias.

O poste de 34 anos, peça fulcral nos azuis e brancos, sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante o clássico deste sábado com o Sporting (derrota por 82-76), da terceira jornada do campeonato, e vai mesmo ser submetido a intervenção cirúrgica.

De referir que na final dos playoffs do campeonato português da temporada passada, o capitão dos dragões começou a sentir algum desconforto no ombro, mas conseguiu recuperar a tempo de estar presente no Eurobasket.

Porém, agora o veredicto médico é outro e Miguel ficará de fora durante seis meses, falhando grande parte dos jogos do FC Porto e outros tantos da qualificação de Portugal para o Campeonato do Mundo.

Esta temporada, ao serviço do FC Porto, o poste levava seis jogos e três vitórias.