Max Daniel Landis – ou o “Americano da Ribeira” – anunciou o fim da carreira profissional aos 32 anos, um mês após o término da época nos mexicanos do Cancún. Chegado à Europa em 2016, o base e extremo passou por Bélgica e Alemanha, antes de assinar pelo FC Porto em 2019. Seguiram-se quase seis anos de conquistas – Taça de Portugal (duas), Taça da Liga e Supertaça (duas) – de espetáculo e de muito sacrifício.

Isto porque o norte-americano sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro de 2019, o que viria a acontecer no joelho direito em dezembro de 2020. Já em 2023, Landis sofreu uma rotura do tendão de Aquiles no pé direito.

Ao cabo de 136 jogos, o irreverente “10” registou média de 18 pontos.

Nas redes sociais, onde anunciou o término da carreira profissional iniciada em 2015, antigos colegas e adversários – incluindo atletas de Sporting e Benfica – deixaram mensagens de reconhecimento.

O Maisfutebol sabe que Max Landis ponderou regressar a Portugal e até encetou negociações com o FC Porto. Todavia, não alcançaram bom porto e os dragões anunciaram o base Corey Allen.

De recordar que os portistas não contam com os lesionados Omlid e Miguel Queiroz – baixa até ao final da época – já foram eliminados da Taça Europa e levam cinco derrotas em seis jogos (duas na Taça Europa, duas na Liga e uma na Taça da Liga), vivendo uma das piores fases neste século. Ao cabo de 16 jogos, os portistas encaixaram 10 desaires.

Os comandados de Fernando Sá ocupam o oitavo lugar da Liga, com nove pontos – igualados com Sp. Braga, Esgueira e Oliveirense (5.ª) – e visitam o Queluz (4.º) no sábado (18h45).