O FC Porto está na final do campeonato de basquetebol português, depois de vencer no terreno do Sporting, por 78-74. Os dragões derrotaram o Sporting nas três partidas das meias-finais e carimbaram a passagem à final, contra o Benfica.

No que toca ao jogo, o FC Porto liderou o primeiro período e viu-se a vencer logo na primeira paragem, por 19-15.

Relativamente ao segundo período, o Sporting entrou mal e esteve a perder por 10 pontos, porém conseguiu reduzir para quatro já perto do fim (36-40), com este último a ser o primeiro triplo dos leões na partida.

Intervalo e o rumo do jogo mudou (pelo menos parecia).

No terceiro período, os leões acordaram, assumiram o volante e deram uma cambalhota no resultado. 63-53 e o árbitro apitou, com o Sporting na frente. Já no último período da partida, o Sporting voltou a entrar com o pé esquerdo e transformou uma vantagem de dez pontos numa diferença de quatro.

Destaque para a exibição de Jeremiah Bailey, que apontou 22 pontos, 11 ressaltos e duas assistências. Do lado do FC Porto, Marble fez os mesmos pontos, três ressaltos e uma assistência.