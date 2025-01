O SC Vasco da Gama respondeu às acusações do FC Porto, de alegadas agressões a adeptos afetos aos portistas no Pavilhão das Camélias no jogo entre as equipas sub-16 dos dois clubes a contar para o campeonato distrital de basquetebol, considerando-as «graves e manifestamente falsas».

O clube portuense explica, em comunicado, que «desde o início do jogo iniciaram as provocações por parte da bancada afeta ao FC Porto, principalmente vindos de um pai de um atleta», que segundo a nota «foi suspenso e castigado em várias ocasiões por ameaças e tentativas de agressão».

«O risco foi ultrapassado quando esse mesmo adepto, numa troca de insultos com um atleta nosso que assistia ao jogo, se levanta e dirige ao jovem para o agredir. Uma agressão de um homem a um menor, com 16 anos, que naturalmente não se deixou ficar e respondeu», prossegue o SC Vasco da Gama, que garante ter em sua posse imagens que comprovam o relato.

O clube vai mais longe, considerando que «o FC Porto vir pedir justiça por atos de violência tem a sua ironia». «Os exemplos dados pela instituição ao longo dos anos nessa matéria ficam a anos-luz do desejável», sustenta.

Depois de interrompida para a retirada dos adeptos do interior do pavilhão, o jogo prosseguiu até final sem quaisquer incidentes, de acordo com a nota publicada pelo SC Vasco da Gama, que o venceu por 88-67.

De recordar que o FC Porto manifestou, num comunicado partilhado no site do clube, «o mais profundo repúdio e indignação perante as lamentáveis agressões sofridas por alguns dos seus adeptos no Pavilhão das Camélias», algo que, no entender dos dragões, «se tem vindo a tornar recorrente no mesmo local, onde atos intimidatórios e condutas de elevada agressividade se tornaram habituais».

Essa é outra ideia refutada pelo SC Vasco da Gama. «Não é verdade que sejam recorrentes episódios de violência no Parque das Camélias. Se assim fosse, o clube seria castigado com interdições e multas. Infelizmente, nos últimos tempos, tivemos apenas duas altercações nas bancadas, ambas com adeptos do mesmo clube, o FC Porto», explicam os seus responsáveis.