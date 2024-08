É oficial e uma das principais transferências no mercado do basquetebol nacional. Como confirmado pelo Maisfutebol, após duas épocas no Benfica – nas quais contribuiu para a conquista de dois campeonatos, uma Supertaça, uma Taça de Portugal e outra Taça da Liga – Toney Douglas troca Lisboa pela Invicta.

Terminado o contrato com as águias, o base/extremo norte-americano, de 38 anos, reforça o FC Porto. É um dos mais valiosos atletas na Liga, à boleia do impressionante currículo.

Estreado na NBA em 2009, pelos New York Knicks, Douglas representou os Houston Rockets, Sacramento Kings, Miami Heat, Golden State Warriors, New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies, até 2017.

Além disso, brilhou nos campeonatos de Turquia, Espanha, Itália, Grécia, Israel e China.

No verão de 2022 assinou pelo Benfica, numa época em que acumulou 52 partidas – entre competições domésticas e Champions – e média de 13 pontos.

Na última temporada, e apesar do arranque menos impressionante, Toney Douglas revelou-se determinante nos play-offs da Liga. No total, participou em 49 partidas, com média de 11 pontos.

O norte-americano, natural da Florida, assina, assim, pelo 17.º clube na carreira.

«Estou a viver o dia a dia, mas as sensações são boas. Assim que a equipa estiver toda reunida, temos de criar as melhores rotinas para tentarmos ganhar o campeonato. Esse é o grande objetivo. Espero um ambiente “hostil” nos jogos em casa. Uma das coisas que adoro nos adeptos do FC Porto é que eles também vão aos jogos fora. Nós, jogadores, alimentamo-nos disso», disse, aos meios do FC Porto.

É o terceiro reforço da turma de Fernando Sá, que recentemente contratou o base Hugo Ferreira (Lusitânia) e Gonçalo Delgado (Desp. Póvoa). Em sentido contrário, Apolo Caetano, Cat Barber e Cleveland Melvin deixaram a Invicta.

Da última época permanecem Miguel Queiroz, Tanner Omlid, João Guerreiro, Fayne, Max Landis, Miguel Maria Cardoso e Luís Silva.

Face à conquista da Taça de Portugal em 2023/24 – e de perder a Taça dos Santos e a Liga nas finais, ante o Benfica – os dragões reencontrarão a turma de Norberto Alves na tarde de 28 de setembro (19h), em Sines, na Supertaça.