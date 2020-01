O jogo entre Benfica e FC Porto para a Taça Hugo Santos, em basquetebol, esteve interrompido durante largos minutos devido a uma lesão sofrida por Betinho Gomes.



O jogador das águias tentou bloquear um afundanço de Sasa Borovnjak, mas sofreu um pequeno toque do colega José Silva e caiu completamente desamparado.



Betinho bateu com as costas no chão do pavilhão e logo se percebeu que não estava bem. As equipas médicas entraram em campo, o atleta foi assistido durante vários minutos e acabou por sair de maca do recinto, para ser levado para o hospital de Santiago de Cacém.



Carlos Lisboa, treinador do Benfica, pediu aos microfones da RTP 2 para se que os jornalistas transmitam uma informação otimista à família e amigos de Betinho: apesar do aparato, a situação não deve ser de extrema gravidade.

O momento em que Betinho sofre o contacto de José Silva e cai (imagens RTP)