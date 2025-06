No rescaldo ao segundo duelo da final da Liga – que o Benfica venceu (89-81), estacionando a uma vitória do “tetra” – Fernando Sá explicou por que motivo foi excluído após a buzina para o intervalo. Na transmissão televisiva foi percetível que o “coach” dos dragões visou o comissário, exigindo explicações quanto a um desconto de tempo pedido, mas que não terá sido respeitado.

«O senhor comissário, da mesma forma que todos os treinadores questionam situações, virou-se para mim e disse: “O que queres que te faça, meu?”. Não o conheço, nem sei o nome dele. É uma falta de educação e de respeito, e acho que ele era incapaz de fazer isso com outro treinador.»

«Foi novamente um jogo competitivo. Em alguns momentos, não estivemos tão bem esclarecidos e voltámos a sofrer no ressalto ofensivo. Quero dar os parabéns à minha equipa técnica, pela forma como liderou na segunda parte. Demonstraram toda a qualidade e seriedade que têm», referiu.

Por sua vez, Norberto Alves lamentou o final “sufocante”.

«Fomos crescendo ao longo do jogo, em qualidade, até uma altura em que complicámos as coisas por tentar fazer um ou outro ataque mais espetacular. O basquetebol é simples e acabámos por falhar ataques com alguma precipitação, ajudando o FC Porto a voltar ao jogo. Na parte final, voltámos a estar coesos a defender. Foi pena esse período em que não estivemos tão bem.»

«O Nico Carvacho, nesta época, sofreu duas lesões graves e esteve muito tempo fora a recuperar-se, mas sabemos da qualidade dele. O Tyler Stone também esteve fora muito tempo por lesão. No primeiro jogo, achávamos que o FC Porto vinha com o Xeyrius Williams e a nossa opção foi vir com o Ivica Radic. Perdendo, o que fazem é mudar coisas e achámos por bem trazer o Tyler Stone.»

«Vamos jogar em casa do FC Porto e temos de estar muito unidos, focados e limar um ou outro detalhe ofensivo e defensivo. Agora já não se consegue treinar muito, são pequenos detalhes. Nada está ganho e a minha experiência nestes momentos diz-me para manter o foco, a coesão e a humildade.»

«Estes rapazes passaram uma época difícil, mas mantivemo-nos coesos. É bom estar a ganhar 2-0, mas nada acabou», alertou.

De recordar que os dragões sagraram-se campeões nacionais, pela última vez, em 2016. Seguiram-se derrotas nas finais com Oliveirense (2018), Sporting (2021) e Benfica (2022 e 2024).

As águias não venciam o FC Porto de forma consecutiva desde junho de 2024, quando selaram o tricampeonato. Ademais, os dragões não triunfam no reduto deste rival – durante os playoffs – desde as meias-finais de 2018.

Para selar o “tetra” – o que não acontece desde 2015 – o Benfica precisa de vencer no Dragão, na sexta-feira (19h) ou no domingo (18h). A turma de Norberto Alves não sorri neste palco – de novo – desde junho de 2024.

Caso os dragões recuperem e empatem a final, então o Jogo 5 vai decidir a Liga, na tarde de 18 de junho (19h), em Lisboa.