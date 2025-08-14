Basquetebol
Há 1h e 49min
OFICIAL: Jalen Riley regressa ao basquetebol do FC Porto
Base norte-americano de 32 anos representou o clube na temporada de 2020/21


O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Jalen Riley para a equipa masculina de basquetebol.
Através das redes sociais, os azuis e brancos confirmaram a chegada do base norte-americano que, na temporada de 2020/21, representou o clube. Aos 32 anos, Jalen Riley assina um contrato válido por uma temporada, após ter passado a última época no GS Peristeri (Grécia) e no Stal Ostrów Wielkopolski (Polónia).
Este é o quarto reforço para o conjunto orientado por Fernando Sá, depois das chegadas de Jhonathan Dunn (South Bay Lakers), Márkó Filipovity (Alba Fehérvár) e Javian Davis (Imortal).
