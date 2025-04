O FC Porto encerrou a fase de grupos da Taça da Liga com um triunfo caseiro sobre o Sporting (82-72). Na noite desta quarta-feira, na terceira jornada do Grupo B, os dragões desfizeram o nó no derradeiro quarto (17-18, 20-19, 24-24, 21-11), alcançando o quarto triunfo sobre os leões nesta temporada.

Em todo o caso, os dragões enfrentaram dificuldades nunca avistadas, por exemplo, na final da Taça de Portugal, a 23 de março.

Recorde o desenrolar deste duelo.

De parada e resposta, Xeyrius Williams (FC Porto) e Cat Barber (Sporting) foram protagonistas a princípio. No caminho para o intervalo, e apesar do ascendente do Sporting, o experiente Toney Douglas – de 39 anos – aplicou um triplo, forçando o empate a 37 pontos.

Na etapa complementar, a toada manteve-se, desta feita com Toney Douglas a medir forças com Cat Barber e Jeremiah Bailey. Até que, no derradeiro quarto, Xeyrius Williams ressurgiu e decidiu o clássico. Aquando da última buzina, o marcador assinalava 82-72.

Para este desfecho contribuiu a ineficácia do Sporting na linha de lance livre, com 14 pontos em 28 possíveis.

Destaque no FC Porto para Xeyrius Williams (26 pontos) e Toney Douglas (14 pontos, oito ressaltos, dez assistências e três roubos de bola). No Sporting, Bailey (18 pontos e 12 ressaltos) e Cat Barber (30 pontos) foram os mais inconformados.

O Sporting não vence este clássico desde fevereiro de 2024. No Dragão Arena, os leões não sorriem desde maio de 2023.

Desta forma, o FC Porto terminou no topo do Grupo A, com seis pontos, mais dois face ao Sporting (2.º). Todavia, o saldo de pontos é decisivo, pelo que os dragões vão disputar os “quartos”, frente ao Galitos Barreiro.

Por sua vez, o Sporting vai medir forças com a Oliveirense, vice-líder do Grupo C.

Benfica vence Grupo A e avança para as “meias”

Em Lisboa, o Benfica dominou frente ao Desp. Póvoa, triunfando por 106-85 (25-27, 22-15, 28-18 e 31-25). Num encontro resolvido na segunda parte, a turma de Norberto Alves deve o triunfo a Aaron Broussard (21 pontos) e a Drechsel (22 pontos e oito assistências).

Entre os poveiros, Scott Suggs foi o mais inconformado, com 19 pontos.

Assim, o Benfica terminou no topo do Grupo A, com seis pontos, mais dois do que o Galitos Barreiro (2.º). Na noite de terça-feira, o emblema do Barreiro derrotou o Vit. Guimarães (102-84).

Quanto ao Grupo C, a Ovarense terminou no topo, enquanto a Oliveirense foi vice-líder.

Uma vez que o saldo de pontos foi decisivo para definir os dois líderes que avançaram para as meias-finais, Ovarense e Benfica aguardam por adversário. O emblema de Ovar vai medir forças com Sporting ou Oliveirense. Por sua vez, as águias vão jogar contra FC Porto ou Galitos Barreiro.

A “final-six” da Taça da Liga vai decorrer entre 1 e 4 de maio – de quinta-feira a domingo – em Gondomar. O Benfica conquistou a prova há um ano – frente ao FC Porto – e lidera na contagem de conquistas (13).

Os dragões não fazem a festa desde 2021, enquanto o Sporting celebrou a conquista – apenas – em 2022 e 2023.

Liga regressa no fim de semana

A 20.ª jornada da fase regular principia na tarde de sábado (15h), quando o Sporting (3.º) visitar o Vitória de Guimarães (8.º). Pouco depois, às 15h30, o Benfica (1.º) volta a medir forças com o Desp. Póvoa (10.º).

Na tarde de domingo (17h), o FC Porto encerra a ronda com a receção ao “aflito” Atl. Queluz (11.º e penúltimo).