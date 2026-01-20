FC Porto e Sporting procuram reeditar a final da Taça de Portugal da última temporada, desta feita em Albufeira. A 21 de fevereiro, os dragões – vencedores da prova em 2025 e 2024 – medem forças com o Galitos Barreiro. Mais tarde nesse sábado, o Sporting defronta a Oliveirense.

No dia seguinte – 22 de fevereiro, domingo – os vencedores das meias-finais decidem quem conquista a “Prova Rainha”.

Numa edição sem o Benfica desde os “oitavos” – então eliminados pelo Sp. Braga em Lisboa, na única derrota nas provas nacionais – o FC Porto eliminou CAB Madeira (II Liga) e Esgueira, enquanto o Sporting venceu Imortal e Ovarense. No caminho para esta “final-four”, a Oliveirense derrotou Illiabum (II Liga) e Queluz, enquanto o Galitos Barreiro levou a melhor sobre Sampaense (II Liga) e Sp. Braga.

Em Albufeira, o FC Porto vai à procura da terceira Taça de Portugal consecutiva, o que apenas aconteceu em 2000 e 1988. Os dragões totalizam 16 conquistas, perseguindo o Benfica (23). Quanto ao Sporting, os leões fizeram a festa por oito ocasiões, mais recentemente em 2020, 2021 e 2022.

De notar que a Oliveirense apenas conquistou a Taça de Portugal em 2003, enquanto o Galitos foi finalista vencido em 2014.

No campeonato, o Sporting é segundo classificado no final da primeira volta, com 20 pontos, a dois do Benfica. O FC Porto ocupa o 5.º lugar, com 18 pontos, igualado com a Oliveirense (4.ª). Por último, o Galitos Barreiro segura a lanterna vermelha no 12.º lugar, com 13 pontos, igualado com o Vasco da Gama (11.º).