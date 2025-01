O FC Porto conquistou, na noite desta terça-feira, a primeira vitória na segunda fase de grupos da Taça Europa da FIBA. Em casa, na 4.ª jornada, frente ao Zaragoza – 9.º da Liga espanhola – os comandados de Fernando Sá triunfaram por 86-75.

Os parciais de 25-21, 22-16, 18-24 e 21-14, espelham um encontro soberbo dos dragões, capazes de contrariar um adversário que triunfou por 86-70 na primeira volta.

Destaque nos dragões para Phil Fayne – que deixou o encontro nos últimos minutos, lesionado – norte-americano que conseguiu 22 pontos. Em evidência estiveram também Washpun (21 pontos) e Omlid (13 pontos).

Entre os espanhóis, Slaughter e Sulejmanovic – ambos com 16 pontos – e Bell-Haynes (15 pontos) foram os mais inconformados.

A vitória deixa o FC Porto no 4.º posto do Grupo K, com cinco pontos, em igualdade com Marousi e Tofas – ainda que estes adversários guardem um encontro em atraso – e a um ponto do Zaragoza (1.º).

Na 5.ª e penúltima jornada desta fase, os dragões visitam os turcos do Tofas, na tarde de 29 de janeiro. Os portistas estão obrigados a vencer os dois jogos que restam, a fim de repetir a presença nos «quartos».

Antes, a turma de Fernando Sá recebe o Desp. Póvoa, nos «oitavos» da Taça de Portugal – às 18h de sábado – e recebem o Sporting, na 13.ª jornada da Liga, a 25 de janeiro.