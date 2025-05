A viver o melhor momento em Portugal, o FC Porto – detentor da Supertaça e da Taça de Portugal (2024 e 2025) – voltou a superar o Benfica, desta feita nas meias-finais da Taça da Liga (95-104), prova também conhecida como Taça Hugo dos Santos.

Depois de eliminarem o Galitos Barreiro, na quinta-feira, os dragões regressaram a Gondomar na tarde deste sábado para frustrar as águias, vingando a final perdida há um ano.

Os parciais de 21-24, 19-27, 21-23, 21-10 e 11-20 culminaram no 95-104.

Recorde o desenrolar do clássico número 109 entre Benfica e FC Porto.

Num duelo que contou com Roberto Martínez – selecionador nacional de futebol – e André Villas-Boas no camarote, o FC Porto disparou para a dianteira (8-20). Ainda assim, até ao término do quarto inaugural, os comandados de Norberto Alves reagiram e mantiveram a contenda em aberto (21-24).

Até ao intervalo, os dragões voltaram a escapar (23-33), pelo que o Benfica reagiu como pôde (40-51). Aquando do recolher aos balneários, nas águias, o capitão Makram Romdhane (dez pontos e quatro ressaltos) e Broussard (cinco pontos, seis ressaltos e cinco assistências) eram os destaques.

Na turma de Fernando Sá, a estrela maior era Max Landis (14 pontos e três assistências), seguido por Xeyrius Williams (11 pontos e três ressaltos).

Para o reatar da meia-final, o Benfica planeou operar a reviravolta, mas ficou pela metade da missão (47-51), uma vez que o FC Porto estancou o ímpeto encarnado e manteve distâncias (61-74).

No derradeiro quarto, Max Landis e o capitão Miguel Queiroz lideraram os portistas, mas incapazes de conter o crescimento de Tyler Stone e Broussard. Por isso, face ao parcial de 21-10, a buzina forçou o prolongamento (84-84).

Nessa fase, Max Landis marcou seis pontos consecutivos – atingindo os 27 – e catapultou a turma de Fernando Sá para nova vantagem (87-94). Era o princípio do fim para o Benfica, uma vez que se seguiram ações defensivas e ofensivas de Xeyrius Williams e Washpun.

Destaque no FC Porto para Miguel Queiroz (12 pontos, nove ressaltos e quatro assistências), Max Landis (29 pontos) e Xeyrius Williams (17 pontos e sete ressaltos).

No Benfica, Broussard (17 pontos, nove ressaltos e dez assistências), Romdhane (15 pontos) e Drechsel (13 pontos e 11 ressaltos) foram os mais inconformados.

O máximo pontuador do clássico foi Max Landis (29), enquanto Drechsel liderou nos ressaltos (11), Broussard nas assistências (10) e Washpun nos roubos de bola (5).

O FC Porto revelou-se mais eficaz em todas as zonas, conseguindo mais assistências (18-23) e roubos de bola (6-10). Quanto ao Benfica, liderou nos ressaltos (47-34) e pontos a partir do banco (39-25).

A final da Taça da Liga está agendada para as 16h30 deste domingo, de novo em Gondomar. Depois de aplicar a quarta vitória sobre o Benfica – em cinco clássicos – o FC Porto – que não conquista a prova desde 2021 – vai disputar o troféu com a Oliveirense.

Os dragões têm em vista a nona conquista.

Quanto ao Benfica, centra atenções no objetivo do tetracampeonato – algo que não acontece desde 2015. Na noite de sexta-feira (21h), os tricampeões em título recebem o Vitória de Guimarães, no arranque dos “quartos” da Liga.

Sporting e Ovarense, as vítimas da Oliveirense

Na primeira meia-final da Taça Hugo dos Santos, a Oliveirense triunfou sobre a Ovarense, também em Gondomar, na tarde deste sábado. Os parciais de 13-16, 12-22, 19-13 e 22-26 culminaram no 66-77.

Neste sempre intenso dérbi aveirense, o destaque caiu nas mãos de Onno Steger, norte-americano da Oliveirense que aplicou 18 pontos, nove ressaltos, uma assistência e três roubos de bola. Nos comandados de João Figueiredo, Litos Cardoso (dez pontos, um ressalto e nove assistências) e Hawkins (15 pontos) também se evidenciaram.

Entre os vareiros, Daniel Oladapo (dez pontos, sete ressaltos, uma assistência e dois roubos de bola) e Lual Rahama (13 pontos) foram os mais inconformados.

A Oliveirense – que não atingia uma final desde janeiro de 2020, quando conquistou a Taça Hugo dos Santos frente ao Benfica (83-81) – aponta, assim, à 5.ª conquista.

De recordar que estes rivais de Aveiro se vão defrontar nos playoffs da Liga, a partir da tarde de sábado (15h30), em Oliveira de Azeméis.