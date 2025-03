Decorria o quinto minuto do segundo quarto da final da Taça de Portugal, quando a tabela defendida pelo Sporting se deslocou milímetros. Face à indicação da equipa de arbitragem, o francês Ludgy Debaut, de 2.13 metros, procurou ajudar. Todavia, fez estilhaçar o vidro da tabela.

Curiosamente, esta situação já foi vivida pelo Sporting nesta época. Em outubro, frente ao Imortal, na jornada inaugural da Liga, o jogo foi interrompido quando Debaut tentou bloquear um lançamento e puxou a rede da tabela.

Na tarde deste domingo, em Matosinhos, o marcador foi interrompido no 22-18, com o parcial em 3-3. Apesar da prontidão da organização em remover a tabela danificada e posicionar uma nova, a logística obrigou à interrupção de mais de 40 minutos.

Depois de eliminarem o Benfica nas meias-finais, os portistas procuram renovar a conquista da Taça, alcançando a 16.ª. Por sua vez, o Sporting persegue a nona, que escapa desde 2022 – quando os leões conseguiram a terceira conquista consecutiva.

A final entre FC Porto e Sporting é para seguir no Maisfutebol.

De recordar que o FC Porto ocupa a vice-liderança da Liga, a dois pontos do líder do Benfica. Por sua vez, o Sporting é terceiro, a cinco pontos do topo.

Antes dos playoffs, FC Porto e Sporting ainda vão medir forças na terceira e última jornada do Grupo B da Taça da Liga. O vencedor pode aceder diretamente às meias-finais.