VÍDEO: Hudson marca 41 pontos e FC Porto empata final com o Benfica
Benfica foi incapaz de selar a vitória no último quarto e Hudson vestiu a pele de herói nos dragões
Benfica foi incapaz de selar a vitória no último quarto e Hudson vestiu a pele de herói nos dragões
Entrar em grande e sair por cima foi suficiente para o FC Porto empatar a final dos playoffs da Liga (1-1). Nesta terça-feira, em nova visita ao Benfica, os comandados de Fernando Sá recorreram ao prolongamento para triunfar por 102-98 (31-24, 24-31, 19-22, 20-17 e 8-4).
O FC Porto não vencia no reduto do Benfica desde dezembro de 2022.
Recorde a história deste “Clássico”.
Num quarto inaugural muito distante do Jogo 1, o FC Porto recuperou a sua melhor versão, sobretudo nos lançamentos de três pontos. Nessa fase, Washpun, Omlid e Hudson edificaram a vantagem (31-24).
Só no primeiro quarto, a turma de Fernando Sá fez mais pontos do que em toda a primeira parte do Jogo 1.
No caminho para o intervalo, Cornelius Hudson subiu aos 19 pontos, mas o coletivo prevaleceu e o Benfica repôs a igualdade em cima da buzina (55-55). Quando restavam três segundos para o intervalo, Crandall lançou quase do meio-campo e atingiu os 16 pontos.
Foi apenas o terceiro triplo das águias.
Aquando da pausa, Hudson, Omlid (12 pontos) e Miguel Queiroz (nove pontos) lideravam o FC Porto. No Benfica, além de Crandall, McEwewn (11), Broussard e Dziewa (oito pontos) também brilhavam.
No reatar do encontro, os erros e os duelos acumularam-se, com o Benfica a agarrar a vantagem graças aos triplos de Betinho (58-57) e de Justice Sueing (72-71). Em contracorrente, Hudson atingiu os 28 pontos.
No quarto e derradeiro quarto, o Benfica até conseguiu a maior vantagem (87-76), mas Hudson voltou a agigantar-se. Entre triplos, o norte-americano forçou o empate a 94 pontos.
Num prolongamento sem Washpun e Voytso (FC Porto), nem Crandall (Benfica) – trio excluído por faltas – Corey Allen-Williams e Hudson comandaram os dragões para o triunfo.
Além de Hudson (41 pontos e oito ressaltos), também Allen-Williams (11 pontos), Washpun (12 pontos) e Omlid (16 pontos e nove ressaltos) brilharam no FC Porto. Já no Benfica, Crandall (24 pontos e sete assistências), Sueing (20 pontos) e Broussard, Dziewa e McEwen (14 pontos) foram os mais inconformados.
Ora, o terceiro “round” desta final está agendado para sexta-feira (19h), no Porto. O quarto duelo também vai ter lugar na Invicta, no domingo (17h15). O eventual Jogo 5 está agendado para as 19h de 18 de junho, na Luz.
O Benfica persegue o pentacampeonato, algo conseguido na década de '90. O FC Porto não é campeão desde 2016, quando impediu o “penta” do Benfica.