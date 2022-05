O terceiro período do Clássico entre FC Porto e Sporting, no jogo 2 do play-off de campeão do campeonato nacional de basquetebol, ficou marcado por faltas desqualificantes para António Monteiro e João Fernandes, do lado do Sporting, e para Rashard Odomes do lado do FC Porto.



No caminho para os balneários, António Monteiro, que já representou os dragões, fez um gesto obsceno na direção dos adeptos da equipa da casa. Quem também repetiu o gesto foi Flávio Nascimento, membro da equipa técnica dos leões.



O jogo terminou com a vitória portista sobre o Sporting por 74-71.



Veja como tudo aconteceu no vídeo que se segue: