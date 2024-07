A FIBA realizou, esta sexta-feira, o sorteio da primeira fase de grupos da Europe Cup. Neste momento, apenas o FC Porto está assegurado na prova, inserido no Grupo I, na companhia dos húngaros do Olaj KK e dos belgas do Limburg.

O grupo será completado por uma destas equipas: PAOK (Grécia), Cholet (França), Den Bosch (Países Baixos), Aliaga Petkimspor (Turquia), Caledonia Gladiators (Reino Unido) ou Oradea (Roménia).

O quarto elemento apenas será conhecido a 22 de setembro, quando todos os emblemas referidos findarem a participação na qualificação de outra prova, a Liga dos Campeões. Disputados os «quartos» e as meias-finais, o derrotado na final deste aglomerado «cairá» para a Europe Cup, integrando, assim, o Grupo I.

Quanto ao Benfica, os tricampeões nacionais, também inseridos na qualificação para a «Champions», sabem que, em caso de derrota na final do play-off, integrarão o Grupo G. Ainda assim, sem definição quanto aos adversários. Na mesma situação dos portugueses estão os suecos do Norrkoping Dolphins e os azeris do Sabah.

Estes emblemas serão, potencialmente, adversários do Benfica na qualificação para a Liga dos Campeões. Assim, a este trio juntam-se Fribourg (Suíça), Rilski (Bulgária) e BC Nokia (Finlândia). Portanto, deste conjunto na qualificação para a «Champions», três derrotados – o finalista vencido e os dois semi-finalistas eliminados – serão repescados para a Europe Cup.

A completar o Grupo G – ainda em autêntico rascunho – estará Peja (Kosovo) ou os gregos do Maroussi BC, que disputam a qualificação para a Europe Cup.

Who’ll be the champions of #FIBAEuropeCup this season? 🏆 After today's draw 10 groups for the Regular Season have been set. ⚔️ Click on the pic to find out more. 👇

Ora, quanto ao Sporting, os leões integram o play-off de acesso a esta fase de grupos. A 24 e 27 de setembro, os comandados de Pedro Nuno Monteiro medirão forças com os belgas do Spirou, iniciando a eliminatória em casa.

Em caso de triunfo, o Sporting integrará o Grupo D, na companhia dos polacos do Anwil Wloclawek. As outras duas vagas dependerão do desfecho da qualificação para a «Champions».

A terceira vaga será ocupada por um destes emblemas: PAOK (Grécia), Cholet (França), Den Bosch (Países Baixos), Aliaga Petkimspor (Turquia), Caledonia Gladiators (Reino Unido) ou Oradea (Roménia).

Quanto ao derradeiro lugar, será entregue a uma destas equipas: Sassari (Itália), Telekom Basket Bonn (Alemanha), Morabanc Andorra (Espanha), Windrose Giants (Bélgica), Spartak Office (Sérvia) ou Utena (Lituânia).

Take a look at the #FIBAEuropeCup Qualifiers pairs. 👀



14 teams will battle it out in a home-and-away series, with the winner of each pairing joining the Regular Season field. 🛫

📆 Qualifiers will take place on September 24 and 27. pic.twitter.com/5ZAfEDo20X