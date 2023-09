Surpresa no Mundial de basquetebol!



A Alemanha está na final da prova depois de ter superado os Estados Unidos: 113-111 foi o resultado que fez cair os norte-americanos, os grandes favoritos à conquista do torneio. Os germânicos vão defrontar a Sérvia, seleção que afastou o Canadá (95-86).



Pela segunda vez consecutiva, os Estados Unidos não vencem o Mundial, competição que lhes foge desde 2014.



Os ressaltos ofensivos (16 da Alemanha, 8 dos Estados Unidos) ajudam a explicar um pouco a derrota. A Alemanha esteve a ganhar por 12 pontos, mas os Estados Unidos esboçaram uma reação travada por Schroder.



Para além do base dos Lakers, que terminou com 17 pontos, Franz Wagner terminou com 22 pontos e Daniel Theis com 21. Por sua vez, Anthony Edwards foi o melhor marcador do jogo com 23 pontos.



Recorde-se que os germânicos tinham como melhor resultado num Mundial um terceiro lugar em 2002, na altura liderados por Dirk Nowitzki. Já os americanos são recordistas de títulos (cinco), tal como a antiga Jugoslávia.