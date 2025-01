Na antecâmara do duelo da NBA nesta quinta-feira (19h), em Paris, Victor Wemby e os Spurs treinaram no pavilhão do Nanterre, clube onde o gigante francês – de 2.21 metros – fez formação.

How it started. How it's going. pic.twitter.com/0hIm1cSo9n — NBA France (@NBAFRANCE) January 22, 2025

Coincidência – ou talvez não – horas mais tarde, o Nanterre – orientado pelo português Philippe da Silva, de 45 anos – eliminou o Oostende (76-71), na negra da ronda de qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões (2-1).

Diante do campeão da Bélgica e Países Baixos, os comandados de Philippe da Silva aplicaram parciais de 20-21, 19-9, 19-22 e 18-19, consumando a reviravolta na eliminatória.

Ao alcançar os «oitavos» da Champions, o Nanterre está mais próximo de igualar a melhor campanha, quando os franceses atingiram os «quartos», em 2019.

No Grupo L, o Nanterre vai medir forças com o Szombathely (Hungria), o Nymburk (Chéquia) e o Murcia (Espanha). Para seguir em prova, os comandados de Philippe da Silva precisam de terminar no 1.º ou 2.º lugar.

De salientar que em ação continuam os espanhóis do Unicaja e do Tenerife (2), e os gregos do AEK, três emblemas que já conquistaram a Champions. De resto, num torneio organizado desde 2016, a taça também já foi levantada pelos espanhóis do Burgos (2), pelos italianos do Bolonha e pelos alemães do Bonn.

✅ Stage is set! Which two teams from each group will make it to the Quarter-Finals? 👀 #BasketballCL pic.twitter.com/8BaU2UDnh8 — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 22, 2025

A viver a primeira época como treinador principal do Nanterre, Philippe da Silva vê a equipa no 12.º posto da Liga e na disputa pelo sonho da «final-four» da Champions.

Enquanto atleta, Philippe da Silva – antigo base de CAB Madeira e Oliveirense – integrou a histórica campanha no Europeu de 2007 e também disputou o último Europeu de Portugal, em 2011.

Para fevereiro, o treinador guarda, entre outros anseios, o desejo de ver o filho, Anthony da Silva – que atua na II Liga francesa, pelo Évreux – a contribuir para o regresso da Seleção ao Europeu, agendado para este verão.

Por fim, e regressando a Victor Wemby, os Spurs medem forças com os Indiana Pacers na noite desta quinta-feira (19h), em Paris. A equipa do gigante francês ocupa o 12.º posto da Conferência Oeste, enquanto os Pacers são quintos na Conferência Este.