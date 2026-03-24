Basquetebol: veterano francês marca 106 pontos e concretiza 33 triplos
Aos 49 anos, Frédéric Milojica quebrou o recorde do próprio treinador e brilhou na vitória esmagadora do Trappes
Frédéric Milojica está nas bocas do Mundo graças à exibição estrondosa pelos veteranos do Trappes. No domingo, na vitória sobre o Fontenay-le-Fleury (185-20), o atleta de 49 anos aplicou 106 pontos, 99 dos quais de triplos.
«Depois do jogo descobri que tinha feito 33 triplos, nem consegui assimilar. Até os adversários me deram os parabéns. Prometi levar champanhe para o treino de quarta-feira, mas já avisei que não vou conseguir este feito todas as semanas. Acho que foi uma exibição única», disse ao L’Équipe.
Depois da carreira nas divisões inferiores em França, Frédéric Milojica não só quebrou o recorde do próprio treinador – 11 triplos num jogo – como triplicou a marca.
106 POINTS. 🤯🔥— SKWEEK (@skweektv) March 23, 2026
33 THREES.
FRÉDÉRIC MILOJICA.
A historic performance in France… and probably beyond.
Milojica — a long-time National-level player — dropped 106 points in a single game vs Fontenay-le-Fleury.
Including an insane 33 threes (on 45 attempts). 🔥
TBC SQY,…