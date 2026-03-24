Frédéric Milojica está nas bocas do Mundo graças à exibição estrondosa pelos veteranos do Trappes. No domingo, na vitória sobre o Fontenay-le-Fleury (185-20), o atleta de 49 anos aplicou 106 pontos, 99 dos quais de triplos.

«Depois do jogo descobri que tinha feito 33 triplos, nem consegui assimilar. Até os adversários me deram os parabéns. Prometi levar champanhe para o treino de quarta-feira, mas já avisei que não vou conseguir este feito todas as semanas. Acho que foi uma exibição única», disse ao L’Équipe.

Depois da carreira nas divisões inferiores em França, Frédéric Milojica não só quebrou o recorde do próprio treinador – 11 triplos num jogo – como triplicou a marca.

