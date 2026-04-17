Oscar Schmidt, lenda do basquetebol brasileiro e apelidado de «Mão Santa», morreu esta sexta-feira, aos 68 anos.

De acordo com a imprensa brasileira, o antigo atleta sentiu-se mal e foi transportado para o hospital, onde acabou por falecer.

Um dos maiores nomes do basquetebol brasilero, Oscar Schmidt detém o recorde do país em participações olímpicas, disputando cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos. O «Mão Santa» tornou-se, também, o único jogador a ultrapassar a marca dos mil pontos na competição (1093). Além disso, é recordista do maior número de pontos num só jogo, com 55 frente à Espanha em 1988.

Ao serviço da canarinha, conquistou três campeonatos Sul-Americanos e um Panamericano, isto para além do bronze alcançado no Mundial de 1978.

Com uma carreira carregada de sucesso, Oscar Schmidt fez parte do Hall Of Fame da FIBA (1991) e, de forma inédita, uma vez que nunca jogou na liga norte-americana, também integrou o Hall Of Fame da NBA (2013).