Basquetebol
Há 1h e 48min
VÍDEO: LeBron e Bronny fazem história a nível familiar na NBA
Momento aconteceu na vitória dos Lakers diante dos Nets por 116-99
AL
A vitória dos Lakers frente aos Brooklyn Nets, por 116-99, ficará na história da liga norte-americana, mas não pelo resultado. Pela primeira vez na NBA foi registada uma assistência entre pai e filho.
O ala de 41 anos fez um passe picado para o filho, que pontuou da marca dos três pontos, registando o primeiro ponto com uma jogada desenvolvida entre pai-filho na história da competição.
Ora veja o momento:
Na vitória dos Lakers, Lebron James registou 14 pontos, seis ressaltos e oito assistências. Bronny James, por sua vez, somou apenas três pontos em quatro minutos em campo.
