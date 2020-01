Kobe Bryant faleceu neste domingo, na sequência de um acidente de helicópetro. A notícia foi avançada pelo site TMZ e confirmada por outras fontes como o LA Times ou a ESPN.

A polícia de Los Angeles confirmou entretanto que a queda de um helicóptero na zona de Calabasas causou a morte a cinco pessoas.

Entre as vítimas está a antiga estrela dos Los Angeles Lakers, de 41 anos, que na última madrugada tinha sido ultrapassado por LeBron James como o terceiro melhor marcador da história da NBA.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

#BREAKING: Kobe Bryant, the NBA and MVP who spanned a 20-year career with the L.A. Lakers, died in a helicopter crash in Calabasas. He was 41.