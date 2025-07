O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Koby McEwen para a equipa masculina de basquetebol. Aos 27 anos, o canadiano prepara-se para a primeira aventura em solo português.

«Koby McEwen, internacional canadiano de 27 anos (29/07/1997), é reforço da equipa masculina de basquetebol do Benfica. O base/extremo assinou contrato até 2026», pode ler-se no comunicado oficial.

Ao longo da carreira representou Utah State Aggies, Marquette Golden Eagles e Weber State Wildcats, ao nível universitário dos Estados Unidos da América. Vestiu também as camisolas dos Honey Badgers, Raptors 905, Vancouver Bandits (Canadá), GTK Gliwice (Polónia), Norrkoping Dolphins (Suécia) e BC Jonava (Lituânia).

Em 2024, altura em que representou os Vancouver Bandits, foi eleito o Canadian Player of the Year (melhor jogador do campeonato canadiano).

«Venho com o objetivo de ser profissional, melhorar todos os dias, competir e jogar a um nível elevado. Mal posso esperar para chegar a Lisboa e começar a trabalhar», disse o internacional pelo Canadá aos canais oficiais do Benfica.