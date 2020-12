Os Los Angeles Lakers, campeões em título da liga norte-americana de basquetebol (NBA), somaram na última noite a primeira vitória da época ao segundo jogo, com o triunfo por 138-115 ante os Dallas Mavericks.

Num jogo com muitos pontos – as duas equipas ficaram acima dos 30 pontos em cada período, à exceção dos Mavericks no segundo (27 pontos) e no terceiro (28), Anthony Davis foi o melhor marcador, com 28 pontos, além de oito ressaltos e cinco assistências. LeBron James também contribuiu com relevância para o primeiro triunfo do campeão, com um duplo-duplo (22 pontos, sete ressaltos, dez assistências), ao passo que o esloveno Luka Doncic, que revelou a espaços alguma dificuldade na transição defensiva, foi ainda assim o destaque nos Mavericks, com 27 pontos, quatro ressaltos e sete assistências.

No último jogo do dia de Natal na NBA, os Los Angeles Clippers somaram a segunda vitória em dois jogos. Depois de terem batido os Lakers, levaram a melhor sobre os Denver Nuggets, por 121-108. Paul George (23 pontos, cinco ressaltos, nove assistências) Kawhi Leonard (21-5-7) foram os melhores dos Clippers. O duplo-duplo de Nikola Jokic (24-9-10) não chegou aos Nuggets, que tiveram ainda Jamal Murray em evidência (23-5-3).

Antes, o dia de Natal tinha começado com a vitória dos Miami Heat sobre os New Orleans Pelicans (111-98), os Milwaukee Bucks superaram com clarividência os Golden State Warriors (138-99) e os Brooklyn Nets venceram os Boston Celtics (95-123).