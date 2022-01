Os Lakers regressaram aos triunfos três jogos depois, com uma vitória caseira diante dos Utah Jazz (101-95).

As vantagens de sete pontos no segundo quarto e de 12 no último foram fundamentais para este triunfo, bem como a exibição da principal estrela da equipa LeBron James, que liderou a tabela dos pontos (25) e de Russel Westbrook. Na turma de Utah, Rudy Gobert voltou a registar mais um duplo-duplo, com 19 pontos e 16 assistências.

Na noite desta segunda-feira, os Bulls somaram a quarta derrota consecutiva ao perderem por 119-106 diante dos Memphis Grizzlies, que voltaram a vencer, depois de terem interrompido a série de onze jogos seguidos a ganhar na última partida.

Ja Morant e Desmond Bane, com 25 pontos cada, foram os principais destaques, perante os desfalcados Bulls que não contaram com Zach LaVine, Lonzo Ball e Alex Caruso, lesionados.

Apesar do momento crítico sobretudo devido aos problemas físicos de algumas principais figuras, os homens de Chicago continuam na liderança da Conferência Este.

Nesta madrugada, nota ainda para Devin Booker, que registou uns impressionantes 48 pontos, na vitória dos Phoenix Suns frente aos San Antonio Spurs.