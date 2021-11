LeBron James foi suspenso um jogo pela NBA após agressão a Isaiah Stewart, no jogo da última madrugada entre Pistons e Lakers.

O organismo entendeu que o «King» por «atingir o adversário de forma imprudente e ter originado uma altercação». Dessa forma, James não vai jogar no Madison Square Garden frente aos Knicks, na madrugada de quinta para sexta-feira.



Por sua vez, a NBA teve mão mais pesada para Isaiah Stewart que foi suspenso por dois jogos - não joga contra os Heat, de quarta para quinta-feira, e em Milwaukee na noite seguinte.



«Stewart foi suspenso por dois jogos por intensificar a altercação e por perseguir de forma extremamente agressividade LeBron James», lê-se no comunicado.



Recorde as imagens do que se passou no jogo entre Pistons e Lakers: