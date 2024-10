Esta quarta-feira, a comissão parlamentar aprovou as audições do Governo e da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), que vão ter a oportunidade de falar no Parlamento sobre o adiamento das duas primeiras jornadas da Liga.

Esta possibilidade foi aprovada na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, permitindo as audições do secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, do secretário de Estado Adjunto da Presidência, Rui Armindo Freitas, e do presidente da FPB, Manuel Francisco Fernandes.

De relembrar que o começo da Liga Portuguesa de basquetebol atrasou devido à «greve» realizada pelos clubes, face às dificuldades na inscrição de jogadores estrangeiros.