NBA: Doncic brilha, mas Lakers perdem com os Warriors no arranque da época
Equipa de Los Angeles foi derrotada em casa. Jimmy Butler brilhou pela equipa de São Francisco
Na noite que marcou o arranque da época 2025/26 da NBA, os Los Angeles Lakers perderam em casa com os Golden State Warriors por 119-109.
Sem LeBron James, que falhou, pela primeira vez em 23 anos de carreira, o início de uma temporada, os Lakers até tiveram Luka Donclic em grande plano. O esloveno terminou o jogo com 43 pontos, 12 ressaltos e nove assistências, mas pela equipa de São Francisco brilhou Jimmy Butler, com 31 pontos.
Destaque ainda para a vitória dos Oklahoma City Thunder sobre os Houston Rockets. A jogar em casa na noite em que receberam os anéis do título, os campeões em título precisaram de jogar dois prolongamentos, mas no fim prevaleceram por 125-124.
O inevitável Shai Gilgeous-Alexander, MVP das finais e da época passada, anotou 35 pontos (24 dos quais distribuídos entre o quarto período e os prolongamentos) e foi bem respaldado por Chet Holmgren, com 28 pontos. Nos Rockets, Alperen Sengun foi o jogador em evidência, ao completar a partida com 39 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.