Na noite que marcou o arranque da época 2025/26 da NBA, os Los Angeles Lakers perderam em casa com os Golden State Warriors por 119-109.

Sem LeBron James, que falhou, pela primeira vez em 23 anos de carreira, o início de uma temporada, os Lakers até tiveram Luka Donclic em grande plano. O esloveno terminou o jogo com 43 pontos, 12 ressaltos e nove assistências, mas pela equipa de São Francisco brilhou Jimmy Butler, com 31 pontos.

Destaque ainda para a vitória dos Oklahoma City Thunder sobre os Houston Rockets. A jogar em casa na noite em que receberam os anéis do título, os campeões em título precisaram de jogar dois prolongamentos, mas no fim prevaleceram por 125-124.

O inevitável Shai Gilgeous-Alexander, MVP das finais e da época passada, anotou 35 pontos (24 dos quais distribuídos entre o quarto período e os prolongamentos) e foi bem respaldado por Chet Holmgren, com 28 pontos. Nos Rockets, Alperen Sengun foi o jogador em evidência, ao completar a partida com 39 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.