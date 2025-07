Motivado a conhecer o máximo de países até ao término da carreira, Travante Williams é reforço dos franceses do Le Mans. O extremo português, de 31 anos, viveu a última época na Roménia, pelo Oradea, com médias de 11 pontos, duas assistências e quatro ressaltos em 55 jogos.

Todavia, o domínio na fase regular foi insuficiente para evitar o “penta” do Cluj Napoca.

A caminho da terceira época consecutiva fora de Portugal, Travante Williams conta com uma temporada no campeonato espanhol, pelo Manresa. Antes, representou Oliveirense e Sporting, entre 2017 e 2023. Por isso, o currículo conta com Liga (três), Taça de Portugal (três), Taça da Liga (três) e Supertaça (três).

Indiscutível na Seleção, o extremo prepara a estreia no Eurobasket. Portugal integra o Grupo A, com Chéquia, Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia, e vai disputar esta fase em Riga, entre 27 de agosto e 3 de setembro.

Quanto ao Le Mans, este emblema perdeu recentemente o jovem extremo Noah Penda – francês de 20 anos – para os Orlando Magic, da NBA. Na última época conquistaram a Taça da Liga, perderam na final da Taça de França e foram eliminados nos “quartos” do campeonato.

Para a nova época, Travante Williams e companhia já anotaram os jogos com o Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões. Vão ser os primeiros duelos do extremo com as águias desde 2023.