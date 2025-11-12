Madalena Amaro protagonizou um momento de encher o olho nos universitários norte-americanos, na madrugada desta quarta-feira, na receção dos Monmouth Hawks aos UMES Hawks, que terminou em derrota (71-66). Em cima da buzina para o fim do terceiro quarto (20-11, 16-14, 19-24 e 16-17) a base portuguesa – de 18 anos, natural de Faro – fletiu para a esquerda e, antes do meio-campo, atirou para um triplo fantástico.

Ainda que tenha anotado 13 pontos em 31 minutos – a melhor exibição em três jogos pelos Monmouth Hawks – Madalena e companhia encaixaram a segunda derrota desta fase inicial da época.

Nascida para o basquetebol no Farense – com passagens por Imortal e pelo Centro de Alto Rendimento do Jamor – Madalena Amaro assinou pelo Sporting em 2023, onde permaneceu dois anos. Na última época contribuiu para a campanha intocável que culminou no regresso das leoas à Liga e na conquista da II Liga.

Identificada como um dos principais talentos europeus da geração de 2007, Madalena Amaro rumou a Nova Jérsia em setembro.