O basquetebolista alemão Maik Zirbes, de 32 anos, é reforço para o Benfica, confirmou esta quinta-feira o clube.

Zirbes, poste com experiência de Euroliga, tem 2.08m de altura e já jogou em quatro países diferentes. Na época passada, teve a sua terceira passagem pelo Estrela Vermelha da Sérvia.

Na Alemanha, alinhou no Gladiators Trier, no Brose e no Bayern Munique. Em Israel, jogou no Maccabi Tel Aviv. Na Eslovénia, representou o KK Cedevita Olimpija.