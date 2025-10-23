O sabor português está a conquistar o balneário dos Boston Celtics. Neemias Queta, basquetebolista luso, decidiu partilhar, com uma ajuda do clube, um pouco de casa com os colegas de equipa através de… pastéis de nata.

Oferecidos pelo clube, os vários jogadores da equipa norte-americana tiveram a oportunidade de provarem a «comida favorita» de Neemias.

As reações não foram inesperadas, visto que todos os atletas se deliciaram com o doce português: «Delicioso» e «muito bom» foram alguns dos elogios que se ouviram.

Ora veja: