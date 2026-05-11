APCVD envia confrontos no Ovarense-Oliveirense para o Ministério Público
Violência alastrou às bancadas, pelo que vão ser investigadas «responsabilidades do promotor do espetáculo desportivo»
Violência alastrou às bancadas, pelo que vão ser investigadas «responsabilidades do promotor do espetáculo desportivo»
Na sequência dos confrontos que marcaram o primeiro jogo entre Ovarense e Oliveirense (93-79) – na Arena de Ovar – a contar para os “quartos” dos playoffs da Liga, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou para o Ministério Público «toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça».
Recorde-se que, na tarde de sábado, 11 atletas foram expulsos e a violência alastrou-se às bancadas, com adeptos da Ovarense a invadirem o campo e a envolverem-se em confrontos com as forças de segurança, tentando aceder à bancada dos visitantes.
«Face às imagens difundidas em que são visíveis agressões envolvendo jogadores de ambas as equipas e agressões entre adeptos, estando em causa factos passíveis de enquadramento como ilícitos criminais de natureza pública», lê-se no comunicado desta segunda-feira.
Em simultâneo, a APCVD instaurou um «processo contraordenacional, a fim de averiguar o cumprimento de deveres e eventuais responsabilidades do promotor do espetáculo desportivo», ou seja, no caso, Ovarense e Federação Portuguesa de Basquetebol.
Numa eliminatória decidida "à melhor de três", a Ovarense está em vantagem e visita a Oliveirense na quarta-feira (21h).