Na sequência dos confrontos que marcaram o primeiro jogo entre Ovarense e Oliveirense (93-79) – na Arena de Ovar – a contar para os “quartos” dos playoffs da Liga, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou para o Ministério Público «toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça».

Recorde-se que, na tarde de sábado, 11 atletas foram expulsos e a violência alastrou-se às bancadas, com adeptos da Ovarense a invadirem o campo e a envolverem-se em confrontos com as forças de segurança, tentando aceder à bancada dos visitantes.

«Face às imagens difundidas em que são visíveis agressões envolvendo jogadores de ambas as equipas e agressões entre adeptos, estando em causa factos passíveis de enquadramento como ilícitos criminais de natureza pública», lê-se no comunicado desta segunda-feira.

Em simultâneo, a APCVD instaurou um «processo contraordenacional, a fim de averiguar o cumprimento de deveres e eventuais responsabilidades do promotor do espetáculo desportivo», ou seja, no caso, Ovarense e Federação Portuguesa de Basquetebol.

Numa eliminatória decidida "à melhor de três", a Ovarense está em vantagem e visita a Oliveirense na quarta-feira (21h).