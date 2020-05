As icónicas sapatilhas Air Jordan 1S, usadas por Michael Jordan nos Chicago Bulls em 1985, vão ser leiloadas por um valor entre 92 mil e 138 mil euros.

O anúncio foi feito pela leiloeira Sotheby's, que informou que as sapatilhas vão a leilão a 17 de maio, dia em que vai para o ar o último episódio do documentário 'The Last Dance', que retrata ao detalhe a última época de Jordan nos Bulls e parte daí para contar a trajetória da equipa de Chicago desde a chegada de Jordan, em 1984.

As sapatilhas têm a assinatura de Jordan, marcas de uso e um código com o ano e o mês em que foram produzidas (850204 TYPS), Curiosamente, a marca preferida do ex-basquetebolista quando chegou à NBA nem era a que se associou e continua, 35 anos depois, associada a ele. No quinto episódio do documentário, Michael Jordan refere que nem queria sentar-se à mesa com os responsáveis da marca, que estimava faturar 3 milhões de dólares com vendas das sapatilhas ao fim de quatro anos. Só que o sucesso foi tanto que ao fim de um ano a companhia faturou 126 milhões de dólares, hoje cerca de 117 milhões de euros.

O primeiro modelo da Air Jordan foi produzida entre fevereiro e abril de 1985 e Jordan usou-o até 29 de outubro de 1985, altura em que fraturou um pé e esteve alguns meses afastado da competição.

As sapatilhas pertencem à coleção de Jordan Geller, fundador do primeiro museu do Mundo [Shoezeum] dedicado a calçado desportivo e têm tamanhos diferentes: 47 o pé esquerdo e 47,5 o direito.