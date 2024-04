O FC Porto recebe o Sporting este sábado, em jogo da jornada 21 da fase regular do campeonato nacional de basquetebol.

Os dragões lideram a fase regular, com os mesmos 36 pontos do Benfica. Os leões é quarto, com os mesmos 34 pontos da Oliveirense.

Acompanhe aqui, a partir das 15h00, as principais incidências do clássico de basquetebol.