O FC Porto fez história ao apurar-se pela primeira vez para a segunda fase da Taça da Europa de basquetebol após vencer fora os suíços do Friburgo por 76-75.

Ao intervalo, os dragões venciam por 37-29, mas o Friburgo recuperou e passou para a frente no terceiro período. No quarto período, o FC Porto voltou a acertar o jogo e a três minutos do fim vencia por 66-60. No entanto, a equipa da casa, suportada por um jogo exterior eficaz, empatou a 70 e forçou o prolongamento.

O jogo parecia perdido para os portistas, mas quatro lançamentos livres falhados pelos suíços contribuíram para uma vitória muito suada do FC Porto, perante centenas de adeptos portugueses no pavilhão.

Na próxima semana, nos Países Baixos, em casa dos também já apurados Den Bosh, os portistas procuram ainda o primeiro lugar do grupo.