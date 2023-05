Que arraso!



O Benfica venceu o jogo 3 da meia-final dos playoffs frente à Ovarense por 115-44 e apurou-se para a final.



Os encarnados dominaram a partida desde os minutos iniciais e venceram o primeiro período por 28-16. O domínio das águias acentou-se no período seguinte com a formação de Norberto Alves a esmagar a equipa da casa: 36-7 foi o parcial.



Ao intervalo o encontro ficou praticamente decidido. Apesar da vantagem de 41 pontos, o Benfica não tirou o pé do acelerador e alargou a diferença no marcador, acabando o terceiro período a ganhar por 95-37.



No quarto período, o Benfica confirmou o triunfo: 115-44 foi o resultado final.



Toney Douglas foi o melhor marcador do encontro com 23 pontos (cinco ressaltos e três assistências), seguido por Ivan Almeida (15 pontos, sete ressaltos e três assistências) e por Makram Ben Romdhane (15 pontos, sete ressaltos e duas assistências). Por sua vez, Isaiah Johnson foi o melhor marcador da Ovarense com nove pontos, aos quais juntou três assist^ncias e três ressaltos.