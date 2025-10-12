O Benfica venceu esta tarde o Sporting por 103-66 num encontro a contar para a segunda jornada do campeonato nacional de basquetebol e subiu à liderança da classificação, juntamente com a Ovarense e o Imortal.

No pavilhão João Rocha, o encontro começou bastante dividido, no entanto, a única vez que o Sporting esteve na frente do encontro foi quando o resultado marcava 3-2. No final do primeiro quarto, os encarnados começaram logo a distanciar-se e venceram o parcial por 25-17.

A vantagem aumentou no segundo período, especialmente devido a um parcial de 8-0 nos primeiros minutos. A turma de Norberto Alves foi dilatando a vantagem com desta para Eugene Crandall que terminou o encontro com 17 pontos, três ressaltos e duas assistências. Ao intervalo, a diferença já era de 21 pontos (54-33).

Francisco Amarante (oito pontos, 11 ressaltos e três assistências) foi um dos mais inconformados nos leões, mas no terceiro período o Benfica não tirou o pé do acelerador.

Os leões tentaram responder muitas vezes da linha de três pontos, mas a eficácia de lançamento esteve sempre muito baixa (22 por cento) e as muitas perdas de bola não ajudaram a equipa de Luís Magalhães.

O último período começou com dois triplos de lado a lado, mas prontamente as águias evitaram qualquer reação dos leões. Novamente a eficácia atrás da linha dos 6,25 metros a fazer a diferença.

O Benfica terminou o encontro com 37 por cento de eficácia de três pontos e a vantagem do marcador ainda deu para que Norberto Alves colocasse dois jovens no encontro, Tiago Filipe e Jonathan Andrade.

O resultado final ficou nos 103-66, muito perto da maior vitória de sempre do Benfica sobre o Sporting, alcançada em 2023. Esta foi ainda a primeira derrota do Sporting no campeonato, já as águias continuam invictas na competição.