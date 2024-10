O Benfica apanhou um susto, mas venceu a Galomar, na visita à Madeira por 87-83, numa partida da primeira jornada do campeonato nacional de basquetebol.



Os madeirenses foram superiores na primeira parte e chegaram ao intervalo a ganhar por 46-32. No entanto, os encarnados aplicaram-se no terceiro período e fecharam-no com um parcial de 35-13.



Ainda assim, o Galomar, que teve como melhor marcador Harden-Hayes, não desistiu e manteve a indefinição quanto ao vencedor da partida até final. Com Tyler Stone em evidência (anotou 37 pontos) Benfica acabou por conseguir ganhar e somar a primeira vitória na prova.



Por sua vez, o Sporting bateu o Imortal por 96-59 numa partida interrompido depois de uma das tabelas se ter partido a meio do segundo período. Após o reatamento, os leões confirmaram a superioridade - venciam por 31-26 - e venceram tranquilamente.



Kenneth Funderburk destacou-se no João Rocha e contribuiu com 20 pontos para o fim do ciclo de derrotas do Sporting. Do outro lado, Leo Behrend assinou 14 pontos e foi o melhor marcador dos algarvios.



Já o FC Porto derrotou, esta manhã, o Póvoa por 76-64.



Os poveiros lideravam o marcador ao intervalo (32-27), mas permitiram a recuperação dos dragões. No arranque do segundo tempo, os dragões recuperaram da desvantagem e saltaram para a frente (48-47).



O FC Porto voltou a começar melhor o derradeiro período e agarrou o triunfo. Nota para os 16 pontos e 11 ressaltos de Phil Fayne e para os 16 pontos, três ressaltos e três assistências de Toney Douglas na equipa azul e branca.