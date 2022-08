James Ellisor, antigo jogador da Oliveirense e Sporting, está de regresso a Portugal para representar o Benfica. O extremo norte-americano de 32 anos assinou contrato até 2024 e chega com vontade de conquistar mais títulos em Portugal onde já soma sete troféus.

«Espero grandes feitos. Temos um bom núcleo, a maioria dos jogadores já cá estava na temporada passada, então tenho a certeza de que nos vamos sair bem. Estou ansioso para crescer com eles e continuar esta jornada», destacou o reforço em declarações à BTV.

Depois de ter deixado o Sporting como campeão para assinar pelo Granada da segunda divisão espanhola, o extremo de 1,95 metros retorna agora ao basquetebol português, onde somou seis temporadas quase consecutivas entre 2015/16 e 2020/21, com uma breve passagem pelos franceses do Quimper no início de 2017/18.

«Uma das minhas qualidades é a liderança, e depois fazer o que eles precisem que eu faça, pontuar... Tenho muita experiência em Portugal, estou familiarizado com a Liga portuguesa e com os jogadores», destacou ainda James Ellisor.