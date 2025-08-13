O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação do poste Aleksander Dziewa que assina até 2026.

Com 2m05 de altura, o polaco de 27 anos chega proveniente do King Szczecin, onde fez 34 jogos na temporada anterior.

Dziewa registou médias na Liga Polaca de 13,1 pontos por jogo, 3,9 ressaltos e 2,1 assistências.

