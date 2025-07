A FIBA, organização que tutela o basquetebol mundial, realizou esta quarta-feira o sorteio da Liga dos Campeões, competição onde estão Benfica e FC Porto.

Os «encarnados», já apurados diretamente para a fase de grupos, ficaram inseridos no grupo H, juntamente com Dreamland Gran Canaria (Espanha), Le Mans Sarthe (França) e Spartak Shoes (Montenegro).

Já os «azuis e brancos» vão ter de jogar a qualificação e já sabem que vão defrontar o Falco Szombathely, da Hungria, na primeira ronda.

Esta é a décima edição da Liga dos Campeões de basquetebol.

🔜 Kicking of #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐗 this fall with these eight groups! Which one will be the "𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥 𝙤𝙛 𝙙𝙚𝙖𝙩𝙝"? 👀