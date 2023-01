Depois do FC Porto, também Benfica e Sporting venceram os respetivos jogos da 19.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Em relação ao Benfica, os encarnados triunfaram na receção à Oliveirense, por 83-71, num jogo em que Terrel Carter foi a grande figura, com 20 pontos e quatro ressaltos anotados.

Já o Sporting ganhou em casa do Lusitânia, por 99-96. Travante Williams, o suspeito do costume, foi o MVP, com 29 pontos, sete ressaltos e duas assistências.

Assim, o FC Porto continua a liderar a tabela classificativa, com 35 pontos, mais um do que Benfica e Sporting, embora os leões tenham mais um jogo disputaod.

OS OUTROS RESULTADOS DO DIA

CAB Madeira-Vitória de Guimarães, 79-101

Ovarense-Imortal, 71-68

Sangalhos-CD Póvoa, 88-94