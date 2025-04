O Benfica recebeu e venceu o Póvoa por 94-77 na 20.ª jornada do Campeonato nacional.

As águias foram sempre superiores em todos os períodos do encontro e ao intervalo já venciam por 43-31.

O terceiro período foi o mais equilibrado tendo terminado com o parcial de 22-21, no entanto, o quarto, com um parcial de 29-25 confirmou o triunfo das águias que seguem isoladas na liderança da classificação da fase regular.

O Póvoa está no perigoso 10.º lugar, apenas dois pontos do Queluz, a primeira equipa em zona de despromoção.

O Sporting também venceu este sábado. Os leões deslocaram-se ao Pavilhão da Unidade Vimaranense para bater o V. Guimarães por 89-97.

A primeira metade do encontro ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas equipas. Os leões venceram o primeiro quarto por 13-31, mas os conquistadores responderam com um parcial de 32-19 no segundo quarto e o jogo foi para intervalo com uma diferença de cinco pontos de vantagem para o Sporting.

No segundo tempo, mais um parcial para cada uma das equipas, com o terceiro quarto a cair para os «verde e brancos» [16-26] e o quarto para o V. Guimarães [28-21], no entanto, já insuficiente para dar a volta ao marcador.

Com este triunfo, os leões estão no terceiro lugar da fase regular com 34 pontos, mais seis que os vimaranenses, no sétimo posto.

Outros resultados da 20.ª jornada:

Esgueira-Galomar, 85-82