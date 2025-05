O Benfica entrou com o pé direito nas meias-finais dos play-offs do campeonato nacional de basquetebol, com um triunfo caseiro diante da Ovarense, por 85-66, esta quinta-feira.

Os visitantes até terminaram o primeiro período com uma vantagem de 25-15, mas a equipa de Norberto Alves reagiu no segundo tempo e ao intervalo já se registava uma igualdade a 35 pontos.

O conjunto da Luz aproveitou o terceiro quarto para descolar no marcador e acentuou a diferença no derradeiro período.

Com 19 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, Trey Drechsel foi o grande destaque da partida. Seguiu-se Betinho Gomes, com 18 pontos, ao passo que Aaron Broussard assinou 17, além de cinco ressaltos e quatro assistências.

Nos forasteiros, Daniel Oladapo foi o melhor no capítulo dos pontos, com 18. Nota ainda para Gustavo Teixeira, que chegou aos dois dígitos quer em pontos (14) quer em assistências (11), aos quais juntou sete ressaltos.

Tricampeão nacional, o Benfica volta a receber a Ovarense no próximo sábado, 24 de maio, às 15h00, numas meias-finais disputadas à melhor de cinco.

FC Porto e Sporting defrontam-se esta sexta-feira no Dragão Arena, no primeiro jogo da outra meia-final.