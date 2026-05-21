Basquetebol: Benfica entra a vencer nas meias-finais do playoff
Encarnados bateram a Oliveirense no Jogo 1 por 98-76 e colocaram-se em vantagem na eliminatória
Encarnados bateram a Oliveirense no Jogo 1 por 98-76 e colocaram-se em vantagem na eliminatória
O Benfica venceu esta quarta-feira a Oliveirense, por 98-76, no Pavilhão Fidelidade, e adiantou-se nas meias-finais do playoff do campeonato nacional de basquetebol. A equipa orientada por Norberto Alves construiu praticamente toda a vantagem na primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por expressivos 53-27.
Nos últimos dois quartos, os encarnados geriram a diferença perante uma reação mais equilibrada da formação de Oliveira de Azeméis. Ainda assim, o triunfo nunca esteve verdadeiramente em causa para os campeões nacionais em título.
Justice Sueing, com 13 pontos e 10 ressaltos, e Aleksander Dziewa, autor de 17 pontos e sete ressaltos, estiveram em destaque na equipa da Luz. Do lado da Oliveirense, Jordan Sibert foi o melhor marcador da partida, com 18 pontos.