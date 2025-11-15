O Benfica atropelou este sábado o FC Porto por 109-80, naquele que foi o jogo grande da sexta jornada do Campeonato nacional.

Crandall esteve em grande forma do lado dos encarnados com 45 por cento de concretização de lançamento de três pontos, já Jonathan Davis foi o melhor do lado dos dragões e terminou o encontro com 25 pontos.

Os encarnados entraram com tudo no Pavilhão Fidelidade muito por culpa da grande eficácia da linha de três pontos. Crandall, logo com três triplos esteve em destaque nas águias que terminaram os primeiros dez minutos com uma percentagem de eficácia de 60 por cento, já o FC Porto não passou dos 28 e foi a perder por 32-19.

No segundo período, os dragões procuraram responder, mas a defesa pressionante obrigou os dragões a muitas perdas de bola (23 no final do encontro). O Benfica aproveitou e acabou por cavar uma vantagem muito dilatada, passando os 30 pontos de diferença ao interval. Antes, Miguel Maria tinha sido excluído do jogo por chegar às cinco faltas, a 26 segundos do final.

No regresso do intervalo, o Benfica alargou a distância no resultado. Crandall continuou «intratável» e terminou o jogo com cinco lançamentos concretizados da linha dos 6,25 metros. O FC Porto mudou a defesa para uma zona e conseguiu estancar em parte o fluxo ofensivo encarnado, 25-22 no terceiro parcial.

Davis era o jogador mais inconformado nos dragões com 25 pontos marcados, e o FC Porto conseguiu arrancar o derradeiro período com um parcial de 7-0, mas a reação já foi muito tardia por parte da equipa comandada por Fernando Sá, apesar de terem conseguido vencer o último parcial por 22-16.

O Benfica acabou mesmo por ultrapassar a barreira dos 100 pontos e garantiu novo triunfo na Luz diante dos dragões, algo que acontece desde 2022. Com este resultado, as águias seguem na liderança do campeonato nacional, com seis vitórias em outros tantos jogos realizados. Já os azuis e brancos somam a terceira derrota desta edição da prova e estão no quarto lugar.